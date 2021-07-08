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Сборные по футболу

Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции по футболу

Французы под руководством специалиста дошли до 1/8 финала чемпионата Европы - 2020, где в серии пенальти уступили сборной Швейцарии
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 8 июля. Дидье Дешам продолжит работу на посту главного тренера сборной Франции по футболу до окончания чемпионата мира - 2022. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль ле Грэ, комментарий которого приводит газета L'Equipe со ссылкой на телеканал TF1.

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Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На чемпионате Европы команда вышла в плей-офф с первого места группы F, в которой обыграла немцев (1:0) и сыграла вничью со сборными Венгрии (1:1) и Португалии (2:2). В 1/8 финала французы по пенальти проиграли сборной Швейцарии (3:3, по пенальти - 4:5).

"Он будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, дело было решено за три минуты, - сказал ле Грэ после переговоров с Дешамом. - Его желание остаться в сборной очень велико, как и мое".

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Помимо победы на чемпионате мира - 2018 он вывел команду в финал домашнего чемпионата Европы в 2016 году.

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