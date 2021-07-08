Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции по футболу

ТАСС, 8 июля. Дидье Дешам продолжит работу на посту главного тренера сборной Франции по футболу до окончания чемпионата мира - 2022. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль ле Грэ, комментарий которого приводит газета L'Equipe со ссылкой на телеканал TF1.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На чемпионате Европы команда вышла в плей-офф с первого места группы F, в которой обыграла немцев (1:0) и сыграла вничью со сборными Венгрии (1:1) и Португалии (2:2). В 1/8 финала французы по пенальти проиграли сборной Швейцарии (3:3, по пенальти - 4:5).

"Он будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, дело было решено за три минуты, - сказал ле Грэ после переговоров с Дешамом. - Его желание остаться в сборной очень велико, как и мое".

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Помимо победы на чемпионате мира - 2018 он вывел команду в финал домашнего чемпионата Европы в 2016 году.