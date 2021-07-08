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Уимблдон

Плишкова сыграет с первой ракеткой мира Барти в финале Уимблдона

Чешская теннисистка победила белоруску Арину Соболенко в 1/2 финала турнира со счетом 5:7, 6:4, 6:4
Каролина Плишкова EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Каролина Плишкова
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 8 июля. Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко в полуфинальном матче Уимблдона.

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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу 29-летней Плишковой, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Соболенко имела второй номер посева. В финале чешская теннисистка сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Плишкова занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 16 титулов под эгидой WTA. Чешская теннисистка на текущем Уимблдоне показала лучший результат на турнирах Большого шлема, выйдя в финал соревнования.

Соболенко 23 года, она располагается на четвертой строчке в WTA. На ее счету 10 титулов WTA. На Уимблдоне Соболенко также показала лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропускает нынешний турнир из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

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