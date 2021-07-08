Екимов заявил, что у всех велосипедистов сборной России есть защита от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Все велогонщики сборной России имеют защиту от коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Сборная России по велотреку планирует завоевать три медали на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) за месяц до Олимпиады в Токио обратился к спортивным федерациям с просьбой усилить защиту спортсменов от коронавируса на заключительном этапе подготовке к Играм.

"Члены нашей сборной либо вакцинированы, либо имеют QR-код, сообщающий об иммунной защите", - сказал Екимов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа.