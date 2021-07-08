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Олимпиада в Токио

Екимов заявил, что у всех велосипедистов сборной России есть защита от коронавируса

По словам президента Федерации велосипедного спорта России, все спортсмены либо привиты, либо получили сообщающий об иммунной защите имеют QR-код
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Владимир Гердо/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Все велогонщики сборной России имеют защиту от коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

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Олимпийский комитет России (ОКР) за месяц до Олимпиады в Токио обратился к спортивным федерациям с просьбой усилить защиту спортсменов от коронавируса на заключительном этапе подготовке к Играм.

"Члены нашей сборной либо вакцинированы, либо имеют QR-код, сообщающий об иммунной защите", - сказал Екимов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
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