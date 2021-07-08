Фетисов считает, что приз лучшему игроку плей-офф НХЛ заслужили и Кучеров, и Василевский

В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, завоевала трофей второй раз подряд.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, выступающие в составе "Тампы", заслужили награду самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды - как игрок, один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов.

"Они молодцы, сильнейшая команда сейчас в лиге, я рад за Кучерова и Василевского, они сегодня настоящие лидеры мирового хоккея. [Выиграть] два Кубка Стэнли подряд - очень непростая история, я знаю, о чем говорю. В общем, молодцы ребята, рад за них", - сказал Фетисов.

"Тампа" уже команда-династия. Отмечу такой пример, что 29 лет назад хоккея в Тампе вообще не было, Стив Айзерман, мой товарищ по команде, сделал многое, чтобы эта династия состоялась, потому что это связано с подбором игроков, правильным планированием. Это все и стратегическое видение в сумме дают возможность рассчитывать на постоянный хороший результат", - отметил собеседник ТАСС.

Также Фетисов считает, что Кучерову второй сезон подряд удалось стать лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ за счет характера, сложившегося во время игры на молодежном уровне. "За счет того, что он в свое время выиграл Кубок Харламова вместе с молодежной командой ЦСКА - он показывает армейский характер, при котором надо побеждать постоянно, выходить на каждый матч и играть на все 100%. Мы ему доверяли, он оправдывал доверие и таким образом сумел продолжить хоккейную карьеру за океаном. Он постоянно ставит перед собой повышенные цели, задачи", - сказал он.

Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. "Я так понимаю, что выбор [кому вручить "Конн Смайт Трофи"] был между Кучеровым и им, решение было принято в пользу нашего вратаря. Наверное, самое высокое звание в профессиональном хоккее - стать лучшим игроком в розыгрыше Кубка Стэнли, большое уважение, большая честь. Оба заслуживают его, но больше повезло Василевскому", - добавил собеседник ТАСС.