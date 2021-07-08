Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины по футболу

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ [Украинской премьер-лиги] следующего сезона. Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена", - говорится в заявлении Гельзина.

Отмечается, что клуб приостанавливает свою деятельность. Сезон Украинской премьер-лиги стартует 25 июля.

"Олимпик" был основан в 2001 году, а пробился в высший дивизион в 2014-м. Лучшим результатом команды стало четвертое место в сезоне-2016/17. В 2015 году "Олимпик" дошел до полуфинала Кубка Украины. В завершившемся сезоне национального чемпионата клуб занял 13-е место.