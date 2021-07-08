Велосипедистка Войнова заявила, что будет бороться за медали на Олимпиаде в трех видах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира, велосипедистка Анастасия Войнова будет бороться за медали в трех дисциплинах в соревнованиях по велоспорту на треке на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила ТАСС.

"Безусловно, я выступлю в трех дисциплинах. Конечно, в каждом виде буду максимально бороться за медали", - сказала Войнова, добавив, что для нее в приоритете будут командный и индивидуальный спринт.

По ее словам, подготовка к Олимпиаде находится в завершающей стадии. "Осталось меньше трех недель. Тот объем, который был нужен, мы уже наработали, осталось отшлифовать свою форму. Сейчас главное - максимально сохранить здоровье, чтобы все прошло без сбоев", - сказала Войнова.

Она добавила, что по сравнению с прошлым выступлением на Олимпиаде ее физическая форма стала лучше, значительно возрос соревновательный опыт.

Войновой 28 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира, дважды побеждала в гите и еще два раза - в командном спринте с Дарьей Шмелевой. В 2016 году вместе со Шмелевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы Войнова 13 раз завоевывала золотые медали.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские соревнования по велоспорту на треке пройдут с 2 по 8 августа.