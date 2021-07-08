Глава Ла Лиги рассказал, что может помешать "Барселоне" заключить новый контракт с Месси

ТАСС, 8 июля. Испанская "Барселона" не сможет продлить контракт с Лионелем Месси без продажи некоторых футболистов. Такое мнение высказал Хавьер Тебас, президент Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании), его комментарий приводит издание Mundo Deportivo .

Контракт аргентинца с испанским клубом действовал до 30 июня 2021 года, на данный момент футболист является свободным агентом.

"Не знаю, где Месси начнет следующий сезон, - сказал Тебас. - Без продажи игроков продление контракта с Месси невозможно. Одно дело - превысить лимит зарплат, а другое, подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила "1x4": из четырех полученных евро можно потратить лишь один".

Аргентинец в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" стала третьей в чемпионате Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.