Дети не будут сопровождать спортсменов при их появлении на стадионах Олимпиады в Токио

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от реализации проекта Tokyo 2020 Kids Supporters, в рамках которого каждого спортсмена при появлении на соревнованиях должен был сопровождать ребенок. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

Предполагалось, что каждый атлет, появляясь на стадионе, должен был держать за руку ребенка или идти рядом с ним. В рамках проекта, призванного помочь подрастающему поколению поучаствовать в организации Олимпиады, дети также должны были, в частности, подбрасывать монетку в тех спортивных дисциплинах, где таким образом определяется, к примеру, сторона защиты или нападения. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом организаторы приняли решение полностью отказаться от инициативы Tokyo 2020 Kids Supporters.

Игры в японской столице должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а 8 июля на фоне решения о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС) было объявлено, что на мероприятия в столичном регионе не будут допущены и местные зрители.