Шварц считает, что в "Динамо" вырастет конкуренция в центре защиты после прихода Бальбуэны

ТАСС, 9 июля. После прихода парагвайского футболиста Фабиана Бальбуэны в московское "Динамо" в команде появится серьезная конкуренция в центре обороны. Такое мнение высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Динамо" подписало контракт с 29-летним Бальбуэной на четыре года.

"Теперь у нас очень серьезная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели, - сказал Шварц. - Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты - как с двумя, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации".

"Динамо" по итогам сезона-2020/21 заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 турах, и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.