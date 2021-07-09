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Футбол в России

Шварц считает, что в "Динамо" вырастет конкуренция в центре защиты после прихода Бальбуэны

В пятницу "Динамо" объявило о подписании четырехлетнего контракта с парагвайским футболистом
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 июля. После прихода парагвайского футболиста Фабиана Бальбуэны в московское "Динамо" в команде появится серьезная конкуренция в центре обороны. Такое мнение высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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"Теперь у нас очень серьезная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели, - сказал Шварц. - Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты - как с двумя, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации".

"Динамо" по итогам сезона-2020/21 заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 турах, и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.

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