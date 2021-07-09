Сорокин: Черчесов останется символом чемпионата мира 2018 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов останется символом чемпионата мира 2018 года, на котором национальная команда дошла до четвертьфинала. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.
В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф, на чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.
"Это решение РФС, у такого решения должны быть основания, - сказал Сорокин. - Безусловно, Черчесов является символом чемпионата мира 2018 года, так как на турнире сборная России хорошо выступила под его руководством. Его работа останется навсегда в футбольной памяти у всех, он запомнится тренером, который вывел команду в четвертьфинал. Но выступление национальной команды на Евро нельзя назвать успешным, думаю, что это решение совместное".
"Лично я отношусь к Станиславу Саламовичу с большим уважением, хорошее сотрудничество, всегда вел себя ответственно и порядочно. Пока ему не звонил, но обязательно напишу, сейчас ему, наверное, много поступает звонков. Конечно, Черчесов оставил след в истории нашего футбола, любой тренер, при котором сборная хорошо выступает, оставляет след. Такие падения уже были в футболе, считаю, что нельзя возлагать ответственность исключительно на тренера, возможно, были другие причины в результате", - добавил собеседник агентства.
Сорокин также отметил, что российский специалист должен заменить Черчесова. "Аналогичная ситуация была с [Гусом] Хиддинком, когда его носили на руках после чемпионата Европы 2008 года (сборная России завоевала бронзовые медали - прим. ТАСС), а потом был невыход на чемпионат мира 2010 года. Поэтому я бы призвал всех воздержаться от каких-то резких выводов и внезапно меняющихся мнений о людях", - сказал Сорокин.
"Кого назначить вместо Черчесова? Нужно смотреть на доступность хороших специалистов, может, некоторые тренеры по тем или иным причинам не захотят. Лично я считаю, что стоит начать с российских специалистов, но ситуация предусматривает анализ. Речь идет о мотивировании игроков, а у тренера сборной нет возможности заниматься футболистами в том объеме, в котором занимаются клубные тренеры, большое значение в стратегии и мотивации, которая от тренера исходит", - заключил Сорокин.