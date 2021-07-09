Сорокин: Черчесов останется символом чемпионата мира 2018 года

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф, на чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

"Это решение РФС, у такого решения должны быть основания, - сказал Сорокин. - Безусловно, Черчесов является символом чемпионата мира 2018 года, так как на турнире сборная России хорошо выступила под его руководством. Его работа останется навсегда в футбольной памяти у всех, он запомнится тренером, который вывел команду в четвертьфинал. Но выступление национальной команды на Евро нельзя назвать успешным, думаю, что это решение совместное".

"Лично я отношусь к Станиславу Саламовичу с большим уважением, хорошее сотрудничество, всегда вел себя ответственно и порядочно. Пока ему не звонил, но обязательно напишу, сейчас ему, наверное, много поступает звонков. Конечно, Черчесов оставил след в истории нашего футбола, любой тренер, при котором сборная хорошо выступает, оставляет след. Такие падения уже были в футболе, считаю, что нельзя возлагать ответственность исключительно на тренера, возможно, были другие причины в результате", - добавил собеседник агентства.

Сорокин также отметил, что российский специалист должен заменить Черчесова. "Аналогичная ситуация была с [Гусом] Хиддинком, когда его носили на руках после чемпионата Европы 2008 года (сборная России завоевала бронзовые медали - прим. ТАСС), а потом был невыход на чемпионат мира 2010 года. Поэтому я бы призвал всех воздержаться от каких-то резких выводов и внезапно меняющихся мнений о людях", - сказал Сорокин.

"Кого назначить вместо Черчесова? Нужно смотреть на доступность хороших специалистов, может, некоторые тренеры по тем или иным причинам не захотят. Лично я считаю, что стоит начать с российских специалистов, но ситуация предусматривает анализ. Речь идет о мотивировании игроков, а у тренера сборной нет возможности заниматься футболистами в том объеме, в котором занимаются клубные тренеры, большое значение в стратегии и мотивации, которая от тренера исходит", - заключил Сорокин.