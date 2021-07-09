Прощание назрело. Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов в четверг расторгли контракт о сотрудничестве после неудовлетворительных результатов национальной команды на чемпионате Европы. Организация начала поиск специалиста, который будет готовить команду к матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Сборная России завершила выступление на Евро 21 июня, заняв четвертое место в группе B с командами Бельгии (0:3), Дании (1:4) и Финляндии (1:0). Министр спорта Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков и технический комитет организации признали результат неудовлетворительным, такого же мнения был и Черчесов. После подведения итогов выступления на чемпионате Европы решения от РФС по отставке главного тренера не последовало, а Черчесов 2 июля успел провести пресс-конференцию, на которой попытался ответить на вопросы журналистов. В ходе нее он заявил, что не собирается покидать свой пост до тех пор, пока ему не скажут "стоп". Дюков озвучил решение о расставании с Черчесовым спустя 17 дней после вылета национальной команды с Евро. "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", - сказал глава РФС. Черчесов после ухода поблагодарил футболистов и пожелал успехов новому тренерскому штабу в решении задач в матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал решение расторгнуть контракт с Черчесовым логичным. "РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу, - заявил он ТАСС. - Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично, мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля. Все поручения мною даны, в частности Минспорт со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации".

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"Для меня это не стало сенсацией, я предполагал разные повороты событий, в том числе и этот, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков. - Судя по тому, что пауза затянулась после последней игры, у меня было больше оснований к тому, что Станислава Саламовича поменяют. Это решение было принято "не с кондачка", не на следующий день сгоряча, поэтому Дюков сделал правильную паузу, разобрался в ситуации, наверняка встретился с Черчесовым и специалистами, послушал пресс-конференцию тренера. Я полагаю, что был проведен серьезный анализ, на основании которого было принято решение". Бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, наоборот, считает, что было бы целесообразнее дать доработать Черчесову до конца контракта, который действовал до конца 2022 года. "Принимать решение за год до начала чемпионата мира тоже достаточно рискованно, потому что новый тренер, который придет, наверное, поставит какие-то определенные условия, чтобы продемонстрировать свои возможности. Поэтому не знаю, насколько такое решение оправдано сегодня", - сказал Газзаев в разговоре с корреспондентом ТАСС. "Черчесов - не причина неудач сборной" Многие эксперты высказывают единое мнение, что причиной неудачного выступления сборной России на Евро не является фигура Черчесова: проблемы кроются в системе российского футбола. Такой точки зрения придерживается двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. "Может быть, нашли крайнего - одна из причин, но проблема не в этом, проблема в системе нашего футбола - она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это мое мнение", - подчеркнул Фетисов. Согласен с бывшим хоккеистом серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев. "Я не думаю, что дело только в тренере, у нас уровень игроков очень посредственный, нет у нас конкуренции в сборной, придет новый тренер и столкнется с теми же проблемами. Если сделать лимит на легионеров или потолок зарплат, тогда другое дело, может быть, появятся хорошие молодые игроки, сейчас движения в плане развития вперед нет", - считает он.

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А по мнению народного артиста РСФСР Михаила Боярского, отставка Черчесова была ожидаемой. "Все, что он сделал, никакой пользы не принесло - ни болельщикам, ни футболистам, ни нашему футболу. Нужно думать о будущем, и делать это не болельщикам, не артистам, а спортивным специалистам. Нужно взять паузу, чтобы выявить нового специалиста, нужно все начинать заново, с нуля", - сказал Боярский в беседе с корреспондентом ТАСС. Семин, Карпин, Слуцкий - кто заменит Черчесова? На данный момент официальный список кандидатов на пост главного тренера сборной не обнародован. По сообщениям ряда СМИ, в него входят россияне Леонид Слуцкий ("Рубин"), Валерий Карпин ("Ростов"), Сергей Семак ("Зенит"), бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, экс-тренер санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш и другие. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 23 июля, поэтому шансов на то, что национальную команду возглавят Слуцкий, Карпин или Семак, совсем мало, ведь в случае ухода тренеров у их клубов почти не останется времени на поиск замены. Карпин отметил именно этот факт в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу". "Хочу ли в сборную? Нет, у меня контракт с "Ростовом", мы готовимся к сезону", - сказал он. Слуцкий, который возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год и не смог вывести ее в плей-офф чемпионата Европы, в той же передаче рассказал, что к нему не обращались по поводу работы в сборной, поэтому он не собирается становиться главным тренером национальной команды.

На эту тему Игнатьев считает, что Семин или Семак могли бы заменить Черчесова в сборной России

По мнению Колоскова, в России нет тренеров, способных заменить Черчесова в сборной. А бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев назвал Карпина, Семака и Юрия Семина главными претендентами на этот пост. "Заменить Черчесова должен российский специалист. Если это будет не россиянин, то навалится много неизведанных моментов, язык и прочие нюансы нашего хозяйства", - сказал Игнатьев ТАСС. Агент Виллаш-Боаша Карлос Гонсалвеш в разговоре с газетой "Спорт-Экспресс" опроверг переговоры его клиента с РФС. "У нас нет и не было никаких контактов с Россией", - подчеркнул он. Дасаев в разговоре с ТАСС также выделил кандидатуры Георгия Ярцева и Курбана Бердыева. Ярцеву 73 года, он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год, а последним клубом для него был молдавский "Милсами", в котором он завершил работу в 2014 году. Бердыеву 68 лет, он находится без команды с 2019 года. "Нужна эффективная система развития футбола" Матыцин поблагодарил Черчесова за пять лет работы в сборной России, однако отметил, что в российском футболе назрели перемены. "Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу, для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев", - сказал министр.

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