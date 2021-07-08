Игнатьев считает, что Семин или Семак могли бы заменить Черчесова в сборной России

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Карпин с 2017 года возглавляет "Ростов", Семак с 2018 года работает в санкт-петербургском "Зените". Семин, который возглавлял сборную России в 2005 году, работал в московском "Локомотиве" до 2020 года, но с того момента он находится без клуба.

"Черчесов связан с эпопеей на чемпионате мира 2018 года, когда он сделал очень много для нашего футбола: объединил болельщиков, дал результат, сделал все возможное, чтобы футбол стал частью жизни наших людей, - сказал Игнатьев. - Также мы запомним его по чемпионату Европы - 2020, не получилось, но так устроена жизнь, так как нет непобедимых команд и тренеров. Черчесов сделал свое дело, нет таких тренеров, которых бы не увольняли. Большие специалисты тоже уходили со своих постов, например, Жозе Моуринью".

"Заменить Черчесова должен российский специалист. Если это будет не россиянин, то навалится много неизведанных моментов, язык и прочие нюансы нашего хозяйства. Я бы доверил это специалисту, который хорошо знает наш футбол. Например, могли бы возглавить сборную Семин, Семак и Карпин, последний обладает хорошей харизмой", - добавил собеседник агентства.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.