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Футбол в России

Колосков считает, что в России нет тренера, который мог бы заменить Черчесова в сборной

По мнению почетного президента Российского футбольного союза, бывший наставник национальной команды останется в ее истории в качестве успешного тренера
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские специалисты не готовы заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

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В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Для меня это не стало сенсацией, я предполагал разные повороты событий, в том числе и этот, - сказал Колосков. - Судя по тому, что пауза затянулась после последней игры, у меня было больше оснований к тому, что Станислава Саламовича поменяют. Это решение было принято "не с кондачка", не на следующий день сгоряча, поэтому Александр Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) сделал правильную паузу, разобрался в ситуации, наверняка встретился с Черчесовым и специалистами, послушал пресс-конференцию тренера. Я полагаю, что был проведен серьезный анализ, на основании которого было принято решение".

"Черчесов вошел в историю российского футбола в качестве успешного тренера, это самое главное. Теперь во всех справочниках будет записано, что сборная России под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, это очень важно с точки зрения исторической справедливости. Кто может заменить? Из российских тренеров никого бы не выбрал, нет тренеров у нас, кого выберет Дюков - это его дело".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичКолосков, Вячеслав Иванович
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