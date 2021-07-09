Британский министр предостерег итальянских фанатов от попыток добраться на финал Евро

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс порекомендовал итальянским футбольным болельщикам отказаться от попыток добраться на финал чемпионата Европы, который состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом он заявил в пятницу в эфире радио Times .

Этого "делать не следует", отметил Шэппс. "Их просто никуда не пустят", - сказал он.

Вследствие карантинных мер "отменены многие чартерные и прямые рейсы в Великобританию", проинформировал министр.

Как сообщила ранее газета Daily Telegraph, Лондон и УЕФА достигли договоренности разрешить в порядке исключения присутствие на "Уэмбли" 1 тыс. болельщиков из Италии без необходимости самоизоляции в течение 10 дней. Стоимость билетов, распределенных Федерацией футбола Италии, составляет £525 ($723). В то же время, как напоминает издание, британским фанатам был фактически запрещен въезд в Рим на встречу сборных Англии и Украины в 1/4 финала чемпионата Европы.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами. Встреча начнется в 22:00 мск. Матч за третье место на турнире не предусмотрен, сборные Дании и Испании стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.