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Олимпиада в Токио

В федерации регби считают, что команда России должна выйти из группы на Олимпиаде

Олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 29 по 31 июля, россиянки на групповом этапе сыграют со сборными Великобритании, Кении и Новой Зеландии
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские регбистки способны решить задачу выхода из группы на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков на проводах женской сборной России по регби-7 в Токио.

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Олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 29 по 31 июля. Сборная России проведет на групповом этапе матчи с командами Великобритании, Кении и Новой Зеландии.

"Я думаю, что задачу выхода в четвертьфинал девушки решать должны, а дальше... Ну сами все понимаете - это один матч, а до медалей полтора матча останется. Шансы в регби-7 всегда 50 на 50, учитывая, что мы всех обыгрывали, главное - правильно настроиться, слушать установку тренеров", - сказал Марков.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

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