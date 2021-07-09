В Госдуме поставили игру исландцев на Евро-2016 в пример сборной России по футболу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Исландии по футболу, выступавшая на чемпионате Европы 2016 года, может стать хорошим примером для российской национальной команды при ее изменениях. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Национальная команда на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Сейчас и профессионалы, и болельщики - каждый на своем уровне владения информацией - размышляют о том, кто мог бы стать тренером сборной России по футболу, - сказал Пайкин. - И здесь мы упираемся в проблему короткой скамейки запасных. Среди российских тренеров называются три-четыре фамилии, и никто из потенциальных кандидатов не спешит занять этот пост. Причина та же - короткая скамейка запасных, но уже среди игроков".

"Российский футбол последние годы был увлечен бизнес-составляющей, приобретением легионеров, а не стратегией развития, и поэтому сегодня у нас невелик выбор отечественных тренеров, а у них - выбор кандидатов в сборную, - продолжил парламентарий. - Какими качествами должен обладать новый тренер кроме безусловного профессионализма? На посту главного тренера должен быть специалист, знающий отечественный футбол не только на уровне премьер-лиги, закладывающий основу для футбольных школ всех уровней, умеющий мотивировать игроков не только деньгами, это очень важно - понимать, что не все измеряется деньгами".

Пайкин отметил, что в мире были примеры правильных моделей построения национальной команды. "Помните феноменальную игру сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году? И как весь мир выучил их национальное приветствие? Вот такой результат нам нужен - красивая игра поистине национальной команды", - отметил собеседник агентства.

Сборная Исландии на своем первом в истории чемпионате Европы в 2016 году дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим финалистам французам.