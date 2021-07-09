Баллак: матч между сборными Италии и Англии на Евро станет "финалом мечты"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Предстоящий матч между командами Италии и Англии на чемпионате Европы по футболу станет "финалом мечты". Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак, комментарий которого приводит агентство DPA .

Бывший капитан сборной Германии полагает, что обе команды имеют равные шансы на победу. "Сборная Италии исторически была более успешной командой, и она умеет играть в финалах. Команда Англии живет атмосферой и играет перед своими болельщиками", - сказал Баллак. При этом он охарактеризовал встречу двух команд на стадионе "Уэмбли" в Лондоне как "финал мечты после созвездия полуфиналов". Победу, по мнению Баллака, одержали две лучшие сборные турнира, даже если команде Англии немного больше повезло с решением о назначении пенальти.

Бывший футболист отметил, что приятным сюрпризом на Евро-2020 стали сборные Дании, Чехии и Украины. Эти команды "продемонстрировали, что они могут добиться успеха и относительно далеко продвинуться с помощью простых футбольных приемов и командного духа", - подчеркнул Баллак.

Сборная Италии 6 июля в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2.

7 июля в полуфинальном матче англичане победили сборную Дании. Основное время матча также завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти.

В финале 11 июля на стадионе "Уэмбли" сборная Англии сыграет с итальянцами. Команда Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Для сборной Италии это уже четвертый финал европейского первенства. Встреча начнется в 22:00 мск.