Баллак: матч между сборными Италии и Англии на Евро станет "финалом мечты"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Предстоящий матч между командами Италии и Англии на чемпионате Европы по футболу станет "финалом мечты". Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак, комментарий которого приводит агентство DPA.
Бывший капитан сборной Германии полагает, что обе команды имеют равные шансы на победу. "Сборная Италии исторически была более успешной командой, и она умеет играть в финалах. Команда Англии живет атмосферой и играет перед своими болельщиками", - сказал Баллак. При этом он охарактеризовал встречу двух команд на стадионе "Уэмбли" в Лондоне как "финал мечты после созвездия полуфиналов". Победу, по мнению Баллака, одержали две лучшие сборные турнира, даже если команде Англии немного больше повезло с решением о назначении пенальти.
Бывший футболист отметил, что приятным сюрпризом на Евро-2020 стали сборные Дании, Чехии и Украины. Эти команды "продемонстрировали, что они могут добиться успеха и относительно далеко продвинуться с помощью простых футбольных приемов и командного духа", - подчеркнул Баллак.
Сборная Италии 6 июля в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2.
7 июля в полуфинальном матче англичане победили сборную Дании. Основное время матча также завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти.
В финале 11 июля на стадионе "Уэмбли" сборная Англии сыграет с итальянцами. Команда Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Для сборной Италии это уже четвертый финал европейского первенства. Встреча начнется в 22:00 мск.