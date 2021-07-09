Футбольный клуб "Зенит" примет все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах

ТАСС, 9 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах стадиона "Газпром-Арена" во время домашних матчей команды. Комментарий пресс-службы "Зенита" приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Согласно постановлению властей Санкт-Петербурга, с 13 июля все спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без участия зрителей.

"Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность, - заявили в пресс-службе "Зенита". - При этом мы находимся в тесном контакте с городом, и, как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало".

Первый домашний матч сине-бело-голубых в новом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги запланирован на 7 августа, в этот день они на "Газпром-Арене" сыграют с "Краснодаром". "Зенит" является действующим чемпионом России.