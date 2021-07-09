РФС в ближайшее время назовет задачи сборной по пляжному футболу на чемпионат мира

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу в ближайшее время встретится с представителями Российского футбольного союза (РФС) для получения задач на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

"Окончательный состав мы объявим за несколько дней до чемпионата мира, а в ближайшее время мы встретимся с руководством, которое объявит задачи на турнир, - сказал Лихачев. - У нас большая часть игроков переболели коронавирусом, имеют антитела. В тренерском штабе есть люди, которые вакцинировались. В этом плане мы призываем всех наших соотечественников вакцинироваться, чтобы победить крайне неприятную болезнь".

"Хочется, чтобы получился настоящий праздник для болельщиков, чтобы как можно больше людей смогли посетить матчи чемпионата мира в Москве. Я думаю, что с точки зрения организаторов все будет сделано на высшем уровне. Дай бог, чтобы спортивная составляющая не отставала, а наша сборная порадует хорошей игрой и результатом, другие команды покажут хороший футбол", - добавил Лихачев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).