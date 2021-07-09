Финал Кубка Америки по футболу пройдет со зрителями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июля. /ТАСС/. Мэрия Рио-де-Жанейро разрешила провести финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии с ограниченным участием публики. Об этом сообщает в пятницу портал Globoesporte .

Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу

Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" в ночь на воскресенье (начало - 3:00 мск).

"Изначально организаторы просили префектуру разрешить заполнить трибуны наполовину, но мы посчитали это невозможным. Разрешено [задействовать] 10% мест каждого из секторов, чтобы избежать скоплений людей", - приводит портал комментарий руководителя городского управления здравоохранения Даниэла Соранца. Чиновник также пояснил, что будет организовано предварительное тестирование публики на коронавирусную инфекцию, а пространство на трибунах разметят так, чтобы расстояние между зрителями составляло не менее двух метров.

Как ожидается, попасть на стадион "Маракана" смогут порядка 7,8 тыс. человек. По информации издания Gauchaz, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение распределить часть пригласительных билетов среди спонсоров турнира. По 2,2 тыс. билетов выделят для национальных футбольных ассоциаций Бразилии (CBF) и Аргентины (AFA). Аргентинское генконсульство поможет распределить пригласительные по квоте AFA среди проживающих в Рио-де-Жанейро соотечественников, пишет издание.

Кроме того, в продажу поступят 150 билетов на вип-трибуну "Мараканы", пишет бразильская "Globo". Помимо публики, на стадионе будут находиться еще порядка 600 человек, включая журналистов, сотрудников охраны и приглашенных лиц.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.