Футболист Алексей Козлов подписал контракт с "Нижним Новгородом"

Срок соглашения с 34-летним футболистом не сообщается. С 2019 года Козлов выступал за "Ростов", в минувшем сезоне он провел 26 матчей в различных турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

"У меня завершился контракт с ростовским клубом, мы вели переговоры о его продлении, но не договорились. Этим летом "Нижний Новгород" первым проявил серьезную заинтересованность в моей персоне, и мы довольно быстро достигли взаимопонимания. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы радовать болельщиков. Хотелось бы, чтобы стадион в новом сезоне в разрешенном количестве заполнялся, а люди, переживающие за команду, получали бы положительные эмоции от нашей игры и результатов", - сказал Козлов.

На протяжении карьеры защитник также выступал за московское "Динамо", краснодарскую "Кубань", "Камаз" из Набережных Челнов и германский "Бергендорф". За национальную команду России провел 14 матчей, в том числе две встречи на чемпионате мира 2014 года.

В минувшем сезоне "Нижний Новгород" занял третье место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 88 очков в 42 матчах, и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в Российскую премьер-лигу. Команда начнет чемпионат России 26 июля домашним матчем с "Сочи".