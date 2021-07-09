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Тур де Франс

Британец Кавендиш повторил рекорд Меркса по числу побед на этапах "Тур де Франс"

Велогонщик выиграл этап престижной веломногодневки в 34-й раз в карьере
Марк Кавендиш EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT-TESSON
Описание
Марк Кавендиш
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT-TESSON

ТАСС, 9 июля. Британец Марк Кавендиш, представляющий команду Deceuninck - Quick Step, стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

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Кавендиш преодолел дистанцию 219,9 км за 5 часов 4 минуты 29 секунд. Второе место занял его партнер по команде датчанин Микаэль Мёрков, третьим стал бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 14-й этап протяженностью 183,7 км пройдет 10 июля.

В общем зачете после 13 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Vismа.

Кавендиш в 34-й раз финишировал первым на этапах "Тур де Франс" и повторил рекорд бельгийского велогонщика Эдди Меркса, который является пятикратным победителем веломногодневки.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

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