Джикия поблагодарил Черчесова за совместную работу в сборной России по футболу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за совместную работу. Об этом игрок написал на своей странице в Instagram .

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Станислав Саламович, спасибо вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира. Искренне благодарен вам за эти годы работы вместе с вами и вашим тренерским штабом, - написал Джикия. - Благодарю за то доверие, которое вы оказывали мне на протяжении пяти лет - как в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие. Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед чемпионатом мира 2018 года".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Джикия дебютировал в национальной команде 5 июня 2017 года. На его счету 36 матчей и один забитый мяч за сборную страны.