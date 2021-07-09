Пятиборка Ибатуллина восхитилась организацией чемпионата Европы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Аделина Ибатуллина, показавшая шестой результат в личном первенстве на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде, восхищена организацией соревнований. Об этом Ибатуллина сообщила журналистам.

В командном первенстве Ибатуллина вместе с Гульназ Губайдуллиной и Софией Козловой стали обладательницами серебряных медалей турнира, который завершится 11 июля смешанной эстафетой.

"Нижний Новгород создал нам потрясающие условия, я впечатлена настолько, что слов нет. Я за свою карьеру ни разу не видела, чтоб на таком высоком уровне соревнования были организованы", - сказала Ибатуллина.

"Если разбирать детально мое сегодняшнее выступление, то я довольна конем. Лошадка была реально непростая, но я справилась. Впервые в моей жизни каждый прыжок был максимально осознан. Что касается остального, то хочется нелицеприятно об этом говорить", - добавила спортсменка.

Ибатуллина первой из российских пятиборок завоевала олимпийскую лицензию, однако тренерский штаб сборной, руководствуясь мировым рейтингом, предоставил право выступить в Токио Губайдуллиной и Ульяне Баташовой. "У меня был трудный, скомканный год. И ситуация с Олимпийскими играми меня подкосила. Я же человек", - сказала она.

"На чемпионате Европы я получила большой опыт. В этом году мы очень много работаем со своим тренером. И это мы делаем успешно, потому что я вижу, в чем проблема", - заключила Ибатуллина.