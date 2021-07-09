Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде

ТАСС, 9 июля. Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сандерс в полуфинальном матче Уимблдона в парном разряде.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 в пользу россиянок. В финале они сыграют против представительницы Тайваня Се Шувэй и бельгийки Элизе Мертенс (третий номер посева).

Веснина является победительницей Roland Garros (2013), Открытого чемпионата США (2014) и Уимблдона (2017) в паре с Екатериной Макаровой. Также Веснина и Макарова выиграли золотые медали на Олимпиаде 2016 года. Ранее лучшим результатом Кудерметовой на турнирах Большого шлема в парном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2020 года с Анной Блинковой.

В одиночном разряде 34-летняя Веснина во втором круге Уимблдона проиграла американке Кори Гауфф (4:6, 3:6). 24-летняя Кудерметова в первом круге уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (6:3, 1:6, 9:11).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.