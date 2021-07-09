Сборная Венгрии проведет два домашних матча без зрителей из-за нарушений на Евро

ТАСС, 9 июля. Сборная Венгрии по футболу наказана проведением трех следующих домашних матчей без зрителей, одного из них - условно, из-за дискриминационных инцидентов на матчах группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Венгрии на чемпионате Европы в Будапеште проиграла команде Португалии (0:3) и сыграла вничью с французами (1:1). В Мюнхене венгерские футболисты разошлись миром с немцами (2:2). Команда Венгрии заняла последнее место в группе F и не вышла в плей-офф турнира.

"Из-за дискриминационных инцидентов на матчах чемпионата Европы сборная Венгрии должна провести три следующих домашних матча под эгидой УЕФА за закрытыми дверьми. Наказание проведением третьего матча без зрителей носит условный характер с испытательным сроком в два года. Федерация футбола Венгрии также оштрафована на €100 тыс.", - говорится в решении дисциплинарного комитета УЕФА.

Ранее французская газета "L'Equipe" сообщила, что во время матча Евро между сборными Венгрии и Франции (1:1) касания мяча французов Н'Голо Канте и Поля Погба сопровождались уханием венгерских болельщиков.