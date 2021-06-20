УЕФА начал расследование нарушения дисциплинарного регламента в матче Венгрия - Франция

Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и завершилась вничью со счетом 1:1. Также инспектор по этике и дисциплине проведет расследование в отношении дискриминационных инцидентов на матче первого тура групповой стадии турнира между сборными Португалии и Венгрии, который прошел на "Ференц Пушкаше" 15 июня и завершился победой португальцев со счетом 3:0.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

"В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциальных дискриминационных инцидентов, произошедших на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште во время матчей группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии 15 июня, а также между командами Венгрии и Франции 19 июня", - говорится в сообщении.

Согласно ст. 31 п. 4 исполнительный комитет УЕФА, президент или генеральный секретарь УЕФА, а также дисциплинарные органы могут поручить инспекторам по этике и дисциплине проводить расследование самостоятельно или в сотрудничестве с другими представителями. Ранее газета "Экип" сообщила, что касания мяча футболистов сборной Франции Н'Голо Канте и Поля Погба сопровождались уханием венгерских болельщиков.

Арена "Ференц Пушкаш" вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в Будапеште разрешено заполнять трибуны на 100%.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.