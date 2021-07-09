Джокович и Берреттини сыграют в финале Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 в пользу 34-летнего серба. Шаповалов был посеян на турнире под 10-м номером. В финале Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (седьмой номер посева).

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона. На счету Джоковича 19 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 84 победы на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

В 2021 году серб стал победителем первых двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии и Roland Garros. Четвертый, заключительный турнир - Открытый чемпионат США - пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Шаповалову 22 года, он располагается на 12-й строчке в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой организации. Канадец впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.