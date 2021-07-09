Тренер "Ахмата" Талалаев заявил, что не согласился бы сейчас возглавить сборную России

ТАСС, 9 июля. Главный тренер клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" Андрей Талалаев признался, что не согласился бы в данный момент возглавить сборную России по футболу. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами, - сказал Талалаев. - Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два - при хорошей работе, Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре [раза]. Помимо престижа это огромная ответственность".

Также специалист назвал имена тренеров, которые могут возглавить национальную сборную. "У нас есть [Курбан] Бердыев, [Юрий] Семин, [Валерий] Непомнящий, которые готовы сегодня. Если мы говорим о глобальных вещах, то я бы брал тренеров новой концепции, которые будут строить абсолютно новый футбол, омолаживать сборную, играть в более агрессивный футбол, например, мне нравится, как [Владимир] Федотов (главный тренер "Сочи" - прим. ТАСС) работает. Или же те тренеры, которые в чемпионате Германии, Италии и Англии демонстрируют то, что не самыми сильными футболистами можно строить сильную команду, тот же [Владимир] Петкович (главный тренер сборной Швейцарии - прим. ТАСС) это продемонстрировал на чемпионате Европы".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Талалаев возглавляет "Ахмат" с 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ грозненский клуб набрал 40 очков в 30 турах и занял 11-е место в турнирной таблице.