Роберто Карлос считает, что сборную России по футболу должен возглавить иностранец

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером Станиславом Черчесовым. Это произошло после того, как сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое, место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Российская сборная провела на Евро три игры, обыграв команду Финляндии со счетом 1:0 и потерпев разгромные поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

"Я вчера читал о том, что РФС отправил Черчесова в отставку. Но это происходит в футболе, российская команда должна изменить свой подход, который заключается в том, что она только участвует. У нее есть отличные игроки, структура, однако она должна осознать, что может выигрывать турниры, а не просто в них участвовать", - сказал Карлос, признав, что такие изменения происходят медленно и поэтому нужно набраться терпения.

"Возможно, иностранный тренер может изменить философию российского футбола. В сборной есть иностранные (натурализованные - прим. ТАСС) футболисты, думаю, что можно было бы поставить иностранца во главе сборной России, чтобы игроки осознали, что благодаря качеству и силе они могут дойти до полуфинала или даже финала чемпионатов Европы и мира", - сказал бывший защитник испанского "Реала", за который он провел 11 сезонов (1996-2007).

Он отметил разницу игры российских футболистов за клубы и сборную, отметив необходимость изменений. "На клубном уровне они играют хорошо. То же самое было со сборной Бразилии - футболисты, хорошо выступающие в своих клубах, не могут играть на том же уровне в национальной команде, это нормально. Важно начать новый этап в сборной России, она должна вернуть себе силу, а для этого требуются изменения", - высказал мнение чемпион мира 2002 года.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Его главным достижением на посту руководителя национальной сборной стал выход в 1/4 финала чемпионата мира в России в 2018 году.