Талалаев рассказал о функциях Яя Туре в тренерском штабе "Ахмата"

ТАСС, 10 июля. Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, входящий в тренерский штаб "Ахмата", занимается анализом соперников грозненской команды, работой с молодежью, а также помогает вести переговоры с потенциальными новичками. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер команды Андрей Талалаев.

"Яя Туре ведет три направления: анализ соперников, работа с молодежью, также он знает, что такое победный дух, - сказал Талалаев. - Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. И в переговорах, сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе", - сказал Талалаев.

38-летний Туре работает в тренерском штабе "Ахмата" с 14 июня. Ранее он входил в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

В составе "Манчестер Сити" Туре трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду провел 97 матчей, забив 19 голов.