Лунев проведет первую тренировку в "Байере" в начале следующей недели

ТАСС, 10 июля. Новичок германского футбольного клуба "Байер" вратарь Андрей Лунев проведет первую тренировку с командой в начале следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба "Байера", комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее в субботу 29-летний россиянин заключил контракт с "Байером", который рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Андрей начнет тренироваться с командой с начала следующей недели. По нашему плану у него будет возможность принять участие в товарищеском матче в среду против «Веена». Однако пока не можем точно сказать, будет ли он играть", - сказали в пресс-службе.

С декабря 2016 года Лунев играл за петербургский "Зенит", до этого он выступал за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).