{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Лунев проведет первую тренировку в "Байере" в начале следующей недели

Ранее российский голкипер подписал контракт с клубом из Леверкузена, который будет действовать до 30 июня 2023 года
Андрей Лунев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Лунев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Новичок германского футбольного клуба "Байер" вратарь Андрей Лунев проведет первую тренировку с командой в начале следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба "Байера", комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
"Байер" объявил о переходе российского вратаря Лунева
"Байер" объявил о переходе российского вратаря Лунева

Ранее в субботу 29-летний россиянин заключил контракт с "Байером", который рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Андрей начнет тренироваться с командой с начала следующей недели. По нашему плану у него будет возможность принять участие в товарищеском матче в среду против «Веена». Однако пока не можем точно сказать, будет ли он играть", - сказали в пресс-службе.

С декабря 2016 года Лунев играл за петербургский "Зенит", до этого он выступал за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).

Теги
Футбол в Германии
Олимпиада в Токио
Легкоатлет Иванюк объяснил, почему прекратил выступление на Бриллиантовой лиге в Монако
Прыгун в высоту отметил, что принял такое решение из-за неважного самочувствия
Легкоатлет Иванюк объяснил, почему прекратил выступление на Бриллиантовой лиге в Монако
Читать полностью