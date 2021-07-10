Футболист сборной Хорватии Влашич присоединится к ЦСКА 13 июля

Московский клуб в первом туре нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 июля дома сыграет с "Уфой".

"Мы ждем Влашича, он приедет на сбор в Австрию. Естественно, мы дали ему отдохнуть после сборной, он задержался там больше всех, - сказал Березуцкий. - Никола - большой профессионал. То, что он сейчас работает и работает усердно, это 100 процентов. 13 июля он присоединится к команде, и вместе мы полетим в Москву".

Влашич принял участие в четырех матчах в составе сборной Хорватии на чемпионате Европы и забил один гол. Хорваты дошли до 1/8 финала, где уступили команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. В июне стало известно о назначении Березуцкого на пост исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА после отставки хорвата Ивицы Олича.