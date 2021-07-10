Черчесов: новое поколение футболистов сборной России не созрело к чемпионату Европы

ТАСС, 10 июля. Новое поколение игроков сборной России по футболу еще не созрело и не было готово показывать результат на чемпионате Европы. Такое мнение высказал бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

"К чемпионату мира мы готовили команду два года и выбирали игроков еще из другого поколения, взять тех же [Сергея] Игнашевича, [Игоря] Акинфеева или [Александра] Самедова. Сейчас идет смена поколений. Некоторые игроки еще до конца не созрели, - сказал Черчесов. - С одной стороны, футболист уже готов для того, чтобы получать приглашения в сборную, с другой - ему еще нужно время, чтобы стать в ней основным".

Также Черчесов высказался о предоставленном футболистам игровом времени. "Когда в составе десять игроков со средним возрастом 22 года - это и тебе вызов, и нужно понимать, насколько сбалансированно они впишутся в сложившийся коллектив, тот же [Денис] Черышев на чемпионат мира - 2014 вообще поехал со сборной России вне заявки. К 2018-му он уже был игроком другого калибра. Здесь же все были в заявке, многие получали игровое время. Делали мы это не потому, что просто так хотим, а поскольку назрело", - добавил он.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражение от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.