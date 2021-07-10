Черчесов объяснил использование военных аналогий во время пресс-конференции

В ходе пресс-конференции, прошедшей 2 июля, Черчесов заявил, что чувствует себя в команде "полевым командиром" и противопоставил себя "штабным офицерам", а также использовал другие сравнения с военной тематикой.

"Это же просто аналогии, я мог использовать другие. Например, сказать: есть теоретики, а есть практики, но это избито, мне показался более точным другой вариант: кто рисует карты в штабах и знает о происходящем на фронте только из докладов, не поймет того, кто на поле боя, - сказал Черчесов. - У монитора рисовать стрелочки легко, мол, сюда выпустим игрока и выиграем, но это мне напоминает штабных офицеров. Действующие тренеры занимаются практикой, это гораздо сложнее теории".

Также Черчесов отметил, что многие не до конца поняли его аналогии. "Суть, мне кажется, была совершенно понятной - речь о командире, который вместе со своими бойцами выходит на поле боя. В этом и прелесть прямого эфира, что не всегда подберешь точное словосочетание. Все-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное, если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить, но тем не менее примем во внимание на будущее, чтобы нас четче понимали", - добавил он.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.