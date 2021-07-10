"Сочи" намерен приобрести нескольких футболистов к старту нового сезона

В своем первом официальном матче нового сезона "Сочи" 22 июля во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет азербайджанский клуб "Кешля". До этого "Сочи" примет участие в Кубке Париматч Премьер, игры турнира пройдут с 10 по 18 июля в Москве и Московской области. Помимо "Сочи" в соревновании также сыграют московский "Спартак", казанский "Рубин" и подмосковные "Химки".

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" собирается усилить некоторые позиции к началу предстоящего сезона. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.

"Ожидаем трансферы, есть места, на которые нужны усиления, в заявке есть места. - сказал Федотов. - Чтобы чувствовать себя увереннее во время чемпионата, нужно сделать приобретения. Ведь нехватка футболистов может сказываться на самой игре, нужна ротация".

"Главной целью является просмотреть новичков во время турнира. Мы потеряли около семи игроков, некоторые были важны, как [Антон] Заболотный. Поэтому наша задача - посмотреть новичков, некоторые даже не проводили матчей. Задача - подготовиться качественно, по ходу решать поставленные задачи", - добавил Федотов.

В первом туре чемпионата России сезона-2021/22 "Сочи" 26 июля в гостях сыграет с "Нижним Новгородом".