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Кубок мира по шахматам

Филатов: тренерский штаб сборных России почти полностью вакцинировался перед Кубками мира

Мужской и женский шахматные турниры пройдут с 10 июля по 6 августа в Сочи
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб сборных России по шахматам почти в полном составе сделал прививки вакцинами от коронавируса в преддверии мужского и женского Кубков мира, многие российские игроки также вакцинировались. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Мужской и женский Кубки мира пройдут с 10 июля по 6 августа в Сочи. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, в женский турнир претендентов отберутся три лучшие участницы соревнования.

"Тренерский штаб сборной почти полностью привился вакциной от коронавируса, и многие игроки нашей сборной также, - сказал Филатов. - При этом мы запустили масштабный процесс вакцинации федерации, и уже 60% сотрудников поставили вакцины".

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что организаторы мужского и женского Кубков мира по шахматам в Сочи будут несколько раз в течение турниров тестировать участников на коронавирус.

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