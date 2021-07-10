Гимнастка Крамаренко сообщила, что примет участие в предолимпийских сборах во Владивостоке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская гимнастка Лала Крамаренко примет участие в сборе команды перед Олимпийскими играми, который пройдет во Владивостоке. Об этом Крамаренко, занявшая второе место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Москве, рассказала журналистам.

"В Токио в связи с пандемией едут только двое - я туда не еду. У нас перед Олимпиадой будет сбор во Владивостоке, потом возвращаемся в Москву, потом, возможно, на сбор в Алушту", - рассказала Крамаренко. На вопрос журналистов, будет ли спортсменка готова выступить на Олимпиаде, если понадобиться заменить одну из участниц, спортсменка отметила, что это стоит обсуждать ближе к Играм.

О выступлении на московском этапе Кубка вызова Крамаренко узнала за день до старта: "Я узнала за один день до выступления, что должна выступать. Но это было мне на пользу - такие ситуации могут быть. Я очень благодарна Ирине Александровне [Винер-Усмановой], что она дала мне возможность выступать на Кубке Вызова".

Из четырех видов индивидуального многоборья спортсменке не удалось лишь упражнение с лентой: "Четвертый предмет у меня не очень получился - не справилась с нервами, из-за этого были ошибки. Завтра финал, дай бог, чтобы все получилось".

Крамаренко также немного рассказала о своих программах: "Булавы - это "Ночь на лысой горе", я представляю ведьмочку. Лента - "Дон Кихот".

Победительницей в индивидуальном многоборье стала Дина Аверина, набравшая 111,65 балла. Крамаренко - вторая (104,75), третье место заняла словенка Екатерина Веденеева (93,30). Этап Кубка вызова в Москве, проходящий во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, завершится в воскресенье.