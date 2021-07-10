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Олимпиада в Токио

Аминов ставит перед российскими пятиборцами максимальные задачи на Олимпиаду в Токио

Как заявил президент Федерации современного пятиборья России, любой другой результат станет неприемлемым для отечественных спортсменов
Президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Международного союза современного пятиборья Вячеслав Аминов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Международного союза современного пятиборья Вячеслав Аминов
© Максим Григорьев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов ставит перед своими спортсменами на Играх в Токио цель завоевать олимпийские награды. Как сказал Аминов журналистам, иной результат для отечественных пятиборцев будет недопустим.

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"Я буду доволен только медалями, никакой другой результат для наших спортсменов недопустим. Если наши спортсмены выиграют две бронзовые медали? Я думаю, этого мало", - заметил Аминов.

На предшествующих Олимпиаде международных стартах российским пятиборцам не всегда удавалось достигать максимальных результатов. "Мы об этом думаем и над этим работаем. Настраиваем наших спортсменов и тренеров. Я думаю, что эти Олимпийские игры должны пройти для нас с другим объемом медалей", - добавил глава ФСПР.

В состав российской команды по современному пятиборью на Олимпийские игры вошли Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.

Российские пятиборцы завоевали четыре олимпийские лицензии: одну в мужских соревнованиях (Лифанов) и три - в женских (Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина). Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, решением тренерского штаба Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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