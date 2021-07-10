Аминов ставит перед российскими пятиборцами максимальные задачи на Олимпиаду в Токио

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов ставит перед своими спортсменами на Играх в Токио цель завоевать олимпийские награды. Как сказал Аминов журналистам, иной результат для отечественных пятиборцев будет недопустим.

"Я буду доволен только медалями, никакой другой результат для наших спортсменов недопустим. Если наши спортсмены выиграют две бронзовые медали? Я думаю, этого мало", - заметил Аминов.

На предшествующих Олимпиаде международных стартах российским пятиборцам не всегда удавалось достигать максимальных результатов. "Мы об этом думаем и над этим работаем. Настраиваем наших спортсменов и тренеров. Я думаю, что эти Олимпийские игры должны пройти для нас с другим объемом медалей", - добавил глава ФСПР.

В состав российской команды по современному пятиборью на Олимпийские игры вошли Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.

Российские пятиборцы завоевали четыре олимпийские лицензии: одну в мужских соревнованиях (Лифанов) и три - в женских (Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина). Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, решением тренерского штаба Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.