Глава федерации пятиборья РФ Аминов уверен, что тренеры отобрали в Токио самых достойных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов абсолютно уверен в том, что тренеры сделали правильный выбор, включив в состав олимпийской команды России Гульназ Губайдуллину и Ульяну Баташову. Об этом Аминов заявил журналистам.

Аминов ставит перед российскими пятиборцами максимальные задачи на Олимпиаду в Токио

Российские пятиборцы завоевали четыре олимпийские лицензии: одну в мужских соревнованиях (Александр Лифанов) и три - в женских (Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина). Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, решением тренерского штаба Ибатуллина осталась вне состава команды.

"Выбор был сделан абсолютно честно и абсолютно спортивно, - считает Аминов. - Все спортсменки, которые поедут в Токио, имеют олимпийские лицензии и в международном рейтинге находятся выше всех своих соотечественниц. То же самое можно сказать про внутрироссийский рейтинг".

Ранее Ибатуллина, которая первой из российских пятиборок завоевала олимпийскую лицензию, выразила недоумение от того, что не едет в Токио.

"Аделина - хорошая спортсменка с большим будущим. Очень надеюсь, что после этого сезона она докажет свое преимущество", - сказал глава ФСПР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.