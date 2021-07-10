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Футбол в России

"Рубин" сформирует задачи на новый сезон после закрытия трансферного окна

По словам генерального директора казанского клуба Рустема Сайманова, постановка целей для команды во многом будет зависеть от итогов работы на трансферном рынке

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Рубин" сформирует задачи перед командой на сезон-2021/22 после того, как закроется летнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

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Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Химками" в матче предсезонного турнира

"Рубин" в субботу одержал победу над "Химками" (1:0) в первом матче предсезонного Кубка Париматч Премьер. Команда из столицы Татарстана одержала победу благодаря голу полузащитника Хвичи Кварацхелии (90-я минута). В турнире также принимают участие московский "Спартак" и "Сочи", которые проведут матч первого тура в воскресенье. "Рубин" в следующей игре встретится со "Спартаком", а "Химки" - с "Сочи". Оба матча пройдут 14 июля.

"Видно, что идет заключительный этап подготовки к сезону, - свежести пока нет, есть вопросы, - сказал Сайманов, комментируя победу над "Химками". - Посмотрим самочувствие Дениса Макарова и Ильи Самошникова. Тут главное подойти без травм, потому что сезон длинный, предстоит играть на три фронта (чемпионат и Кубок России, а также Лига конференций - прим. ТАСС). Позитивно, что выиграли; хорошо, что у нас такие турниры проводятся".

"По возможности стоит цель выиграть [этот трофей]. У нас всегда стоит задача выиграть трофей. Другое дело, насколько сможем, в сезоне посмотрим. Будем корректировать по ходу сезона, поскольку в его начале еще месяц будет открыто трансферное окно", - продолжил гендиректор "Рубина".

Собеседник агентства отметил, что цели на сезон будут зависеть от того, как для "Рубина" завершится трансферное окно, которое открыто с 28 июня по 7 сентября. "Конечно, задачи на сезон будут сформированы после закрытия трансферного окна. Представляете, если сейчас будут огромные предложения на трех футболистов? Продадим - задачи будут другие; а может, наоборот, возьмем какого-то суперфутболиста - опять же будут другие задачи", - добавил Сайманов, подчеркнув, что пока говорить по этому поводу преждевременно.

"Рубин" по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право выступить в третьем квалификационном раунде нового еврокубка - Лиги конференций. В первом туре чемпионата России казанцы на своем поле сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 24 июля, начало игры - 20:00 мск.

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