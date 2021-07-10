"Рубин" сформирует задачи на новый сезон после закрытия трансферного окна

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Рубин" сформирует задачи перед командой на сезон-2021/22 после того, как закроется летнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

"Рубин" в субботу одержал победу над "Химками" (1:0) в первом матче предсезонного Кубка Париматч Премьер. Команда из столицы Татарстана одержала победу благодаря голу полузащитника Хвичи Кварацхелии (90-я минута). В турнире также принимают участие московский "Спартак" и "Сочи", которые проведут матч первого тура в воскресенье. "Рубин" в следующей игре встретится со "Спартаком", а "Химки" - с "Сочи". Оба матча пройдут 14 июля.

"Видно, что идет заключительный этап подготовки к сезону, - свежести пока нет, есть вопросы, - сказал Сайманов, комментируя победу над "Химками". - Посмотрим самочувствие Дениса Макарова и Ильи Самошникова. Тут главное подойти без травм, потому что сезон длинный, предстоит играть на три фронта (чемпионат и Кубок России, а также Лига конференций - прим. ТАСС). Позитивно, что выиграли; хорошо, что у нас такие турниры проводятся".

"По возможности стоит цель выиграть [этот трофей]. У нас всегда стоит задача выиграть трофей. Другое дело, насколько сможем, в сезоне посмотрим. Будем корректировать по ходу сезона, поскольку в его начале еще месяц будет открыто трансферное окно", - продолжил гендиректор "Рубина".

Собеседник агентства отметил, что цели на сезон будут зависеть от того, как для "Рубина" завершится трансферное окно, которое открыто с 28 июня по 7 сентября. "Конечно, задачи на сезон будут сформированы после закрытия трансферного окна. Представляете, если сейчас будут огромные предложения на трех футболистов? Продадим - задачи будут другие; а может, наоборот, возьмем какого-то суперфутболиста - опять же будут другие задачи", - добавил Сайманов, подчеркнув, что пока говорить по этому поводу преждевременно.

"Рубин" по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право выступить в третьем квалификационном раунде нового еврокубка - Лиги конференций. В первом туре чемпионата России казанцы на своем поле сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 24 июля, начало игры - 20:00 мск.