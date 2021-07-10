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Футбол в России

Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Химками" в матче предсезонного турнира

Встреча завершилась со счетом 1:0
Хвича Кварацхелия (справа) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хвича Кварацхелия (справа)
© Егор Алеев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 1:0 обыграл подмосковные "Химки" в первом матче предсезонного футбольного турнира Кубок Париматч Премьер. Встреча прошла на "Арене-Химки" без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

Гол на 90-й минуте забил Хвича Кварацхелия.

В турнире также принимают участие московский "Спартак" и "Сочи", которые проведут матч первого тура в воскресенье. "Рубин" в следующей игре встретится со "Спартаком", а "Химки" - с "Сочи". Оба матча пройдут 14 июля.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. "Рубин" набрал два очка и возглавил турнирную таблицу соревнований.

Главным арбитром матча была Анастасия Пустовойтова. В марте 2020 года она впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она рассудила встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Чемпионат России по футболу стартует 23 июля.

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