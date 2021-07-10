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Кубок Америки по футболу

Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу

Лионель Месси и Неймар AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Лионель Месси и Неймар
© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 10 июля. Нападающий сборной аргентины Лионель Месси и форвард команды Бразилии Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

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Неймар забил на турнире два гола и сделал три результативные передачи. На счету Месси четыре забитых мяча и пять голевых передач.

"Невозможно выбрать только одного игрока, потому что в этом соревновании два лучших игрока. Оба являются финалистами, они показали высокий уровень, будучи главными действующими лицами турнира", - говорится в заявлении группы технических исследований КОНМЕБОЛ.

Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 03:00 мск. В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.

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