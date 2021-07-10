Малафеев: Лунев поступил как амбициозный футболист, перейдя в "Байер"

ТАСС, 10 июля. Российский вратарь Андрей Лунев, перейдя в германский футбольный клуб "Байер, поступил как амбициозный спортсмен. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев.

Ранее в субботу "Байер" объявил о заключении контракта с 29-летним россиянином. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Основным голкипером "Байера" является вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки.

"Это взрослый шаг уверенного в своих силах спортсмена. Андрея можно поздравить с этим важным шагом. Безусловно, Андрей не влетит автоматически в стартовый состав "Байера", его не будут выпускать вместо Градецки только лишь за красивые глаза. Андрей поехал принимать вызов в новой для себя стране, в новом для себя чемпионате", - сказал Малафеев.

"Андрей поступил как нормальный амбициозный спортсмен. Все в его руках. Если он будет идти к своей цели - у него все получится", - добавил он.

Ранее Лунев выступал за петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).