Буре: Федерация хоккея России сделает выводы из игры сборной России на чемпионате мира

ТАСС, 10 июля. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) сделает выводы из выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Риге. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил специальный представитель ФХР по международным делам, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Павел Буре.

На чемпионате мира в Риге сборная России в четвертьфинале проиграла будущим победителям турнира канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

"Будем делать выводы и двигаться дальше. Так исторически сложилось, что сборная России ставит перед собой самые высокие цели. И если что-то не получается, то сразу появляется много критики. Но это нормально, нужно делать выводы и идти вперед", - отметил Буре.

С 4 по 20 февраля 2022 года пройдут Олимпийские игры. "Мы, как и все вы, ожидаем решения НХЛ [Национальной хоккейной лиги] (по участию игроков на Олимпиаде - прим. ТАСС). Приятно, что наши игроки [выступают] на ведущих ролях в НХЛ. У нас в каждом поколении есть хорошие игроки", - подчеркнул Буре.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии.