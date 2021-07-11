Хорваты Мектич и Павич стали победителями Уимблдона в парном разряде

ТАСС, 11 июля. Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в финальном матче Уимблдона.

Веснина и Кудерметова проиграли в финале Уимблдона в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 в пользу хорватов, посеянных на турнире под первым номером. Проигравшие имели четвертый номер посева.

Павичу 28 лет. Он стал победителем турнира Большого шлема в парном разряде в третий раз. Ранее Павич выигрывал Australian Open (2018) в паре с австрийцем Оливером Марахом и US Open (2020) вместе с бразильцем Бруно Соаресом. В его активе стало 25 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде.

Мектич впервые стал победителем турнира Большого шлема. Ранее на турнирах Большого шлема в парном разряде его лучшим результатом был выход в финал US Open 2020 года. 32-летний хорват завоевал 16-й титул ATP.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Соревнования завершатся в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде, где встретятся серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.