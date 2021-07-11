Лионель Месси выиграл первый значимый трофей в составе сборной Аргентины

В ночь на воскресенье аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0.

В 2008 году Месси завоевал золото Игр в Пекине в составе олимпийской сборной Аргентины. Вместе с главной командой страны он трижды становился серебряным призером Кубков Америки, по разу выигрывал серебро чемпионата мира и бронзу Кубка Америки.

В завершившемся турнире Месси забил четыре мяча (столько же у колумбийца Луиса Диаса) и сделал пять голевых передач, он был признан лучшим игроком Кубка Америки, это звание аргентинец разделил с бразильцем Неймаром.

Месси 34 года, он является воспитанником академии испанской "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. В настоящий момент аргентинец находится без контракта, его соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Вместе с "Барселоной" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в чемпионате Испании.