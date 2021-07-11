Месси заявил, что долго мечтал добиться успеха со сборной Аргентины

В ночь на воскресенье аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды.

"Мне нужно было избавиться от того убеждения, что я ничего не мог добиться со сборной. Я много раз был очень близок [к победе]. Я знал, что это случится, и нет лучше момента для победы, чем сейчас", - сказал Месси.

Месси 34 года, он является воспитанником академии испанской "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. В настоящий момент аргентинец находится без контракта, его соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Вместе с "Барселоной" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в чемпионате Испании.