Канчельскис назвал сборную Англии фаворитом финала чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии должен получиться красочным, победу в нем одержат англичане. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис, который на клубном уровне в разные годы выступал за английские "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон", а также итальянскую "Фиорентину".

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля. Встреча сборных Италии и Англии пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры - в 22:00 мск.

"Думаю, будем смотреть хороший футбол, будет интересная игра, - сказал Канчельскис. - Итальянцы будут играть от обороны, но у англичан единственный шанс остался и, думаю, они победят. Мы видели, какая хорошая игра была в среду (англичане в полуфинале в дополнительное время обыграли команду Дании со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Считаю, и финал будет красочный".

"Конечно, Италия умеет играть от обороны. Они будут играть вторым номером, но им тоже нужно атаковать и забивать. Итальянцы будут ждать контратак, а англичане будут бежать в атаку", - добавил собеседник агентства.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.