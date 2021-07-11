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Кубок Америки по футболу

Тренер сборной Аргентины сообщил, что Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

По словам Лионеля Скалони, у нападающего были проблемы с подколенным сухожилием

ТАСС, 11 июля. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси играл в финальном матче Кубка Америки против команды Бразилии с повреждением подколенного сухожилия. Об этом заявил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, комментарий которого приводит издание Ole.

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В ночь на воскресенье аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды.

"Перед финалом у него было повреждение подколенного сухожилия, и это должно еще раз показать, какой он игрок, - сказал Скалони. - Он показывает уникальный футбол, и я очень рад, что мы одержали победу и выиграли титул".

Месси 34 года, он является воспитанником академии испанской "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. В настоящий момент аргентинец находится без контракта, его соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Вместе с "Барселоной" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в чемпионате Испании.

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