Тренер сборной Аргентины сообщил, что Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением

ТАСС, 11 июля. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси играл в финальном матче Кубка Америки против команды Бразилии с повреждением подколенного сухожилия. Об этом заявил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, комментарий которого приводит издание Ole .

В ночь на воскресенье аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды.

"Перед финалом у него было повреждение подколенного сухожилия, и это должно еще раз показать, какой он игрок, - сказал Скалони. - Он показывает уникальный футбол, и я очень рад, что мы одержали победу и выиграли титул".

Месси 34 года, он является воспитанником академии испанской "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. В настоящий момент аргентинец находится без контракта, его соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Вместе с "Барселоной" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в чемпионате Испании.